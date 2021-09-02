Gazimağusa bir çınarını daha kaybetti

Gazimağusa sevilen bir siması ve çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
TMT mensubu, Mücahit Komutanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Cemal Canatan bugün hayatını kaybetti.
81 yaşında hayata veda eden Canatan’ın yarın kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.
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