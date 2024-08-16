Gaziköy, Hüseyin abisine ağlıyor

Mesarya bölgesi köylerinden olan Gaziköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gaziköy sakinlerinden, sevilen, sayılan kişilik Hüseyin Riza Sivri, bugün vefat etti.
Sivri’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Gaziköy Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gaziköy Kabristanlığı’na defnedildi.
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