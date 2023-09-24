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Gazeteci ve yazar Metin Münir vefat etti

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Gazeteci ve yazar Metin Münir vefat etti
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Türk ve İngiliz basınında da uzun yıllar görev yapan Kıbrıslı Türk gazeteci ve yazar, Erenköy mücahitlerinden Metin Münir; 79 yaşında, Lefkoşa'da hayatını kaybetti.
Dün öğle saatlerinde Ozanköy’deki evinde rahatsızlanan Metin Münir, ambulansa hastaneye kaldırıldı. Münir, Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesi'nde yapılan cerrahi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son yıllarını Ozanköy'deki evinde geçiren Metin Münir, Türkiye ve KKTC siyasetiyle ilgili yazılarının yanısıra, buradaki hayatını kendisine özgü üslubu ve çarpıcı doğa tasvirleriyle Diyalog Gazetesi ve T24'teki köşesinde yazdı.
Metin Münir kimdir?
Metin Münir, 1944’te Lefkoşa’da doğdu. Liseden sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu ve gazeteci oldu.
Münir, öğrenimine ara verip iki sene Erenköy'de mücahitlik yaptı.
Turkish Daily News, BBC, London Times, Financial Times ve Sunday Times‘ın Türkiye temsilciliğini, Güneş Gazetesi‘nin bir buçuk yıl genel yayın yönetmenliğini, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah Gazetesi ve Vatan Gazetesi‘de köşe yazarlığı yaptı.
Münir, ilk işi olan Turkish Daily News’da, beş yıl çalıştı. Bundan sonra Financial Times ve Sunday Times’ın 12 yıl boyunca Türkiye temsilciliğini yaptı. Sonraki bir buçuk yıl Güneş gazetesinin genel yayın yönetmeni oldu. Yeni Yüzyıl, Sabah, Vatan ve Milliyet'te çalıştı.
2 Kasım 2012’de Milliyet’teki işine son verilen Münir, 30 Haziran 2015 tarihinden 4 Temmuz 2020'ye kadar T24'te yazılarına devam etti. Münir’in yazıları Diyalog gazetesind ede uzun süre yayınlandı.
Basılmış iki kitabı; Sabah Olayı, (İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi, 1993) ve Ölümden Sonraki Hayatım, (İstanbul, Doğan Kitap, 2004) var.
Münir, 4 çocuk babasıydı.
 
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