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Gardiyanları üzen veda

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Gardiyanları üzen veda
Merkezi Cezaevi’nde görev yapan gardiyanlar sevilen ve sayılan mesai arkadaşlarının dün gece hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
Karpaz bölgesi köylerinden Yedikonuk sakini olan ve uzun yıllardır Merkezi Cezaevi’nde gardiyan olarak görev yapan Fatih Aktaş dün gece vefat etti.
Aktaş yarın Yedikonuk Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Yedikonuk Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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