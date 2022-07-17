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Futbolumuz bir efsanesini daha kaybetti

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Futbolumuz bir efsanesini daha kaybetti
Gönyeli ve ülkemiz çok önemli bir değerini daha yitirdi.
Futbolumuzun ve Gönyeli Spor Kulübü’nün efsane ismi Hüseyin Mevlüt, 85 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye’de de uzun yıllar futbol oynayıp, antrenörlük de yapmış olan sağ kanat ve forvet oyuncusu Hüseyin Mevlüt, ülkemizde ise Gönyeli Spor Kulübü ile özdeşleşmişti.
Fenerbahçe, Sarıyer, Feriköy, Beşiktaş, Feriköy ve Aydınspor’da forma giymiş olan Hüseyin Mevlüt’ün vefatı başta Gönyeli camiası olmak üzere futbol camiamızda büyük üzüntüye neden oldu.
Hüseyin Mevlüt’ün cenazesi yarın 12:00 de Gönyeli Spor Kulübü'nde düzenlenecek törenden sonra Gönyeli Camisinde öğlen cenaze namazının ardından Gönyeli Mezarlığına defnedilecektir.
Hem Gönyeli’ye, hem ülkemize başarılı sporcular kazandıran, futbolumuzun efsanelerinden, iyi insan Hüseyin Mevlüt hocamız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Halkın Sesi ailesi olarak Hüseyin Mevlüt hocamıza Allah’tan rahmet eylesin…
 
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