Foto Ümit’i kaybettik

Lefkoşalılar tarafından ‘Foto Ümit’ olarak bilinen Esinler, uzun zamandan beridir rahatsızdı.
Esinler’in cenazesi bugün öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
Ümit Ali Esinler, bir kız çocuğu ve 2 torun sahibiydi.
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