Foto Ümit’i kaybettik

Lefkoşa’nın tanınmış fotoğrafçılarından olan Ümit Ali Esinler dün hayatını kaybetti.

Lefkoşalılar tarafından ‘Foto Ümit’ olarak bilinen Esinler, uzun zamandan beridir rahatsızdı.

Esinler’in cenazesi bugün öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

Ümit Ali Esinler, bir kız çocuğu ve 2 torun sahibiydi.



