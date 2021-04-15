Foto Ümit sevenlerini üzdü

Lefkoşa’nın tanınmış fotoğrafçılarından olan Ümit Ali Esinler bugün hayatını kaybetti.

Lefkoşalılar tarafından ‘Foto Ümit’ olarak bilinen Esinler, uzun zamandan beridir rahatsızdı.

Esinler’in cenazesi yarın öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

Foto Ümit, bir kız çocuğu ve 2 torun sahibiydi.

