Fırtına ailesi yasta

Ülkemizin en batısındaki yerleşim yerlerinden olan Yeşilırmak bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yeşilırmak köyünün sevilen sayılan çınarlarından Enver Cemil Fırtına dün gece hayatını kaybetti.

Fırtına'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi 23 Eylül 2024 Pazartesi günü, öğle namazına müteakip Yeşilırmak Mezarlığı’nda toprağa verilecek.