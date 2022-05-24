Narenciye fabrikasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 69 yaşındaki Fatma Taşçı toprağa verildi
Güzelyurt’taki Kalyoncu Narenciye fabrikasında önceki sabah gerçekleşen iş kazasında yaşamını yitiren 69 yaşındaki Fatma Taşçı son yolculuğuna uğurlandı.
Taşçı, Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Taşçı, 25 yaşındaki isminin baş harfleri R.G’nin kullandığı portakal yüklü forkliftin kendisine çarpması sonucunda yaralanmış, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirmişti.