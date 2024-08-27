banner913
banner932
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
12 0
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
19 0
 
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
22 0
Metehan’da skandal pankart
Metehan’da skandal pankart
46 0
Yayaya çarpıp kaçtı, 10 gün sonra yakalandı
Yayaya çarpıp kaçtı, 10 gün sonra yakalandı
74 0
Yeşilova, Burdur’da güç depoluyor
Yeşilova, Burdur’da güç depoluyor
22 0
Güney Kıbrıs’ta su krizi kapıda
Güney Kıbrıs’ta su krizi kapıda
24 0
banner1032

Evinde aniden rahatsızlanan Yenice kurtarılamadı

banner1020

banner1045
Evinde aniden rahatsızlanan Yenice kurtarılamadı
banner971
Yakın Doğu Hastanesi sevilen bir emektarını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yakın Doğu Hastanesi’nde perfüzyonist olarak emek veren Eralp Yenice bugün evinde aniden rahatsızlanarak vefat etti.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, sabah saat 02.00 sıralarında evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Eralp Yenice’nin ölüm sebebinin yapılacak otopsiyle tespit edileceği kaydedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.