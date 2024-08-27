Evinde aniden rahatsızlanan Yenice kurtarılamadı

Yakın Doğu Hastanesi sevilen bir emektarını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yakın Doğu Hastanesi’nde perfüzyonist olarak emek veren Eralp Yenice bugün evinde aniden rahatsızlanarak vefat etti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, sabah saat 02.00 sıralarında evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Eralp Yenice’nin ölüm sebebinin yapılacak otopsiyle tespit edileceği kaydedildi.

