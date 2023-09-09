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Eskidemir ailesi yasta

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Eskidemir ailesi yasta
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen İzmirli olup uzun yıllardan beridir Lefkoşa'da yaşamını sürdüren Eskidemir ailesinin sevilen siması Gülnur Eskidemir bugün vefat etti.
Eskidemir'in cenazesi yarın Lefkoşa'da İsmai Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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