Eski mücahit komutanı ve futbolcu Aşardağ hayatını kaybetti

TMT mensubu, Mücahit komutanı, Kıbrıs Türk futboluna, sporcu ve Teknik Direktör olarak büyük hizmetler vermiş olan, Özkan Aşardağ vefat etti.

KKTC'nin sevilen ve sayılan isimlerinden eski milli futbolcu, Çetinkaya futbolcusu Özkan Aşardağ, Dr. Erden Aşardağ’ın babasıydı.

Aşardağ’ın vefatı başta ailesi olmak üzere futbol camiası ve Lefkoşa’da üzüntüyle karşılandı.

