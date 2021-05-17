banner583
14 0
Yangın helikopteri konuşlanıyor
Yangın helikopteri konuşlanıyor
22 0
 
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
15 0
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
35 0
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
58 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
270 0
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
31 0
banner661
banner570

Eski mücahit komutanı ve futbolcu Aşardağ hayatını kaybetti

banner476

Eski mücahit komutanı ve futbolcu Aşardağ hayatını kaybetti
TMT mensubu, Mücahit komutanı, Kıbrıs Türk futboluna, sporcu ve Teknik Direktör olarak büyük hizmetler vermiş olan, Özkan Aşardağ vefat etti.
KKTC'nin sevilen ve sayılan isimlerinden eski milli futbolcu, Çetinkaya futbolcusu Özkan Aşardağ, Dr. Erden Aşardağ’ın babasıydı.
Aşardağ’ın vefatı başta ailesi olmak üzere futbol camiası ve Lefkoşa’da üzüntüyle karşılandı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.