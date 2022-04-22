Esentepe Münevver öğretmenine ağlıyor

Girne sahil şeridinin büyük yerleşim yerlerinden Esentepe sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Uzun zamandır yakalandığı hastalıkla boğuşan Münevver Peler, hastalığa yenik düştü. Esentepe İlkokulu öğretmenlerinden Münevver Peler'in zamansız vedası meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu. Peler'in cenazesi bugün Esentepe caminde kılınacak öğle namazı sonrasında Tatlısu köyünde defnedilecek.

Esentepe İlkokulu ve bölgede çok sevilen bir kişilik olan Münevver Peler’in vefatı başta Esentepe olmak üzere bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

