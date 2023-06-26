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Esentepe ‘İbo’suna ağlıyor

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Esentepe ‘İbo’suna ağlıyor
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Kuzey sahil şeridinin hızla büyüyen yerleşim yerlerinden Esentepe sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Esentepe sakini olan ve çevresinde sevilen sayılan kişilerden biri olan ‘İbo’ olarak çağrılan İbrahim Yiğitoğulları(İbrahim Musa) bugün vefat etti.
Yiğitoğullar’nın cenazesi Çarşamba günü Esentepe Camisi’nde  ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Esentepe Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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