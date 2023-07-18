Esentepe bir çınarını daha kaybetti

Kuzey sahil şeridinin büyük yerleşim yerlerinden olan Esentepe sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Esentepe sakini, sevilen kişilik Şaban Koca bugün vefat etti.

Koca’nın cenazesi bugün Esentepe Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Esentepe Mezarlığı’na defnedilecek.

