Kuzey sahil yolunun büyük yerleşim yerlerinden Esentepe, bir çınarı daha kaybetti.

Esentepe'nin sevilen simalarından olan Hacı Hüseyin İkinci bugün vefat etti.

İkinci'nin cenazesi yarın Esentepe Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Esentepe Mezarlığı'na defnedilecek.

