Esentepe Ali abisini kaybetti

Kuzey sahilinin büyük yerleşim yerlerinden Esentepe sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Esentepe Belediyesi, Belediye meclis üyesi Lütfi Güneş’in babası Ali Osman Güneş vefat etti.
Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Esentepe camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında Esentepe mezarlığına defnedildi..
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