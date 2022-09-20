banner875
banner815
EÖP’ten emirnamenin kaldırılmasına destek...
EÖP’ten emirnamenin kaldırılmasına destek...
9 0
Avrupa’da zirvedekiler koltuklarını sevdi
Avrupa’da zirvedekiler koltuklarını sevdi
9 0
 
15 0
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
9 0
Kurultayda yumruklar konuştu
Kurultayda yumruklar konuştu
20 0
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
58 0
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
22 0
banner797

Esentepe Ali abisini kaybetti

banner476

banner825
Esentepe Ali abisini kaybetti
Kuzey sahilinin büyük yerleşim yerlerinden Esentepe sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Esentepe Belediyesi, Belediye meclis üyesi Lütfi Güneş’in babası Ali Osman Güneş vefat etti.
Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Esentepe camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında Esentepe mezarlığına defnedildi..
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.