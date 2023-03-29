Esendağlı sevenlerini üzdü

Aslen Akdoğanlı olup bir süreden beridir Yıldırım köyünde yaşamakta olan Münevver Esendağlı bugün vefat etti.
83 yaşında hayatını kaybeden Münevver Esendağlı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Esendağlı’nın cenazesi yarın Yıldırım Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Yıldırım Kabristanlığı’na defnedilecek.
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