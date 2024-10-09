Ertaç ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Ertaç ailesinin çınarı Gülsün Ertaç dün vefat etti.

Ertaç’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Yakın Doğu Üniversitesi Dr. Suat Günsel Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

