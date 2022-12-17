banner875
banner885
DAÜ Erkek Voleybol Takımı Hatay’da şampiyon
DAÜ Erkek Voleybol Takımı Hatay’da şampiyon
7 0
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
15 0
 
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
16 0
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
7 0
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi
9 0
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
257 0
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
216 0
banner878
banner887

Erönde ailesi çınarını kaybetti

banner898

banner825
Erönde ailesi çınarını kaybetti
banner892
Dikmen bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Armenehorlu olan ve uzun yıllardan beridir Dikmen'de yaşamını sürdüren Coşkun Erönde dün akşam vefat etti.
Erönde ailesinin çınarı olan ve çevresinde sevilen sayılan bir kişilik olan Coşkun Erönde'nin vefatı başta ailesi olm ak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Coşkun Erönde'nin cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılınacak olan öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.