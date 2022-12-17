Erönde ailesi çınarını kaybetti

Dikmen bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Armenehorlu olan ve uzun yıllardan beridir Dikmen'de yaşamını sürdüren Coşkun Erönde dün akşam vefat etti.

Erönde ailesinin çınarı olan ve çevresinde sevilen sayılan bir kişilik olan Coşkun Erönde'nin vefatı başta ailesi olm ak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Coşkun Erönde'nin cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılınacak olan öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.