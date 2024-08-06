Eroğlu ailesi yasta

Dikmen bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dikmen köyü sakinlerinden sevilen sima Fadime Eroğlu bugün vefat etti.
Eroğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın kılınacak öğle namazına müteakip Dikmen Mezarlığı’na defnedilecek.
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