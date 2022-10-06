Ergün Redif sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Uzun yıllar Polis Genel Müdürlüğü’nde görev yapan emekli polis subayı ve K.Kaymaklı Spor Kulübü’nün efsane isimlerinden Ergün Redif hayata gözlerini yumdu.
Ergün Arap olarak bilinen ve karakteriyle ve yardımseverliğiyle sevilen bir kişi olan Ergün Redif yakalanmış olduğu hastalığa yenil düştü.
Redif, yarın kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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