Erenköy Necmi abisine ağlıyor

Ülkemizin en doğusundaki büyük yerleşim yerlerinden Yeni Erenköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeni Erenköy sakinlerinden, sevilen çınar Necmi Nersin bugün vefat etti.
Nesrin’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Yeni Erenköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Yeni Erenköy Kabristanlığında defin edilecek.
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