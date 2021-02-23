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Erdal Gökhan’a son veda

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77 yaşında hayata veda eden TAK’ın ilk foto muhabiri Erdal Gökhan son yolculuğuna uğurlandı

Erdal Gökhan’a son veda
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Kıbrıslı Türklerin direniş mücadelesi, Kıbrıs  görüşmeleri ve KKTC’nin ilanı başta olmak üzere pek çok tarihi anı fotoğraflayarak ölümsüzleştiren,  Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) ilk foto muhabiri ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın fotoğrafçısı Erdal Gökhan, ebedi istirahatgahına defnedildi.
77 yaşında hayata veda eden Erdal Gökhan, dün Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
TAK’ın eski müdürleri Emir Ersoy ve Perihan Aziz, birlikte çalıştıkları Erdal Gökhan’ı anlattı. 
Emir Ersoy, Erdal Gökhan’ı ‘sağlam adamdı’ sözleriyle tanımlarken, ölümünü üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Erdal Gökhan’la birlikte KKTC’nin ilanı ve Kıbrıs görüşmeleri dahil çok sayıda tarihi olayı birlikte izlediklerini kaydeden Ersoy, “zaman mevhumunu dikkate almadan çalışan, kendini iyi yetiştiren, işinin ehli, her anlamda güvenilir bir arkadaştı” ifadelerini kullandı.
Perihan Aziz de, Erdal Gökhan’ın çok çalışkan bir foto muhabiri olduğunu belirterek, “tarihe mal olmuş birçok fotoğraf Erdal Gökhan’a aittir” dedi.  Erdal Gökhan’ın ajansın tek fotoğrafçısı olduğu dönemde fotoğraf çekip, gelip ajansta karanlık odada fotoğrafları basıp, tekrar göreve çıktığını anlatan Aziz, “fedakarca, özveriyle çalışırdı” ifadelerini kullandı.
Perihan Aziz, Doruk anlaşmalarıyla sonuçlanan Denktaş-Makarios ve Denktaş-Kiprianu görüşmelerinin Erdal Gökhan’la birlikte izledikleri önemli haberlerden bazıları olduğunu aktardı. Aziz, “çok önemli bir döneme birlikte tanıklık ettik” şeklinde konuştu.  
 
 
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