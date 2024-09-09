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Erbilen ailesi çınarını sonsuzluğa uğurladı

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Erbilen ailesi çınarını sonsuzluğa uğurladı
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Aslen Mehmetçik’li olup uzun yıllardan beridir yaşamını Lefkoşa’da sürdüren Osman Erbilen dün vefat etti.
84 yaşında hayatını kaybeden Erbilen’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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