Eraslan hayata tutunamadı

Güzelyurt bölgesinin büyük köylerinden Gaziveren sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gaziveren köyünün sevilen simalarından olan Hasan Eraslan dün hayata tutunamayarak vefat etti.

Bir süreden beridir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Eraslan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüye neden oldu.

Hasan Eraslan’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasınd Gaziveren Kabristanlığı’na defnedildi.

