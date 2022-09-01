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Enin, sevenlerini üzdü

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Enin, sevenlerini üzdü
Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa merkez emekli çalışanlarından olan Ayşen Enin bugün hayata gözlerini yumdu.
Ayşen Enin yarın İsmail Safa Camii’nde saat 12’de kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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