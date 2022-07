En zor veda

Kalp durması sonucu hayata veda eden efsane oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan eşi Betül Arkın, "Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı" dedi

Kalbinin durması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı.Cüneyt Arkın’ın cenazesi eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı.Arkın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu. Gözyaşlarını tutamayan Murat Arkın babasının tabutunu sevdi.Arkın’ın cenazesi motosikletli eskortlar eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi’ne götürüldü.Arkın’ın cenazesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tören taburu tarafından alınarak, AKM içindeki sahneye taşındı.AKM’deki törende konuşan ünlü aktör Ediz Hun, “Dünyada birçok aktör çok başarılıydı, çok önemli filmler yaptı, müthiş filmlerdi ama Cüneyt’teki kabiliyet, önsezi ve kabiliyet onlarda yoktu. Ben adeta bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Olağanüstü bir insandı, emsalsizdi. Tarihin yapraklarında Cüneyt Arkın ismi altın harflerle yazılacaktır Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.Çocukluk arkadaşı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen “Bugün hepimiz büyük bir acı içerisindeyiz. Gençlik yıllarımızın, üniversite çağına kadarki yıllarımızı bir arada geçirdiğimiz günler film şeridi gibi geçiyor. Doktorluktan vazgeçerek sinema dünyasına girmiş bir arkadaşımdı. Fahrettin yalnızca iyi bir oyuncu değil, çok yetenekli bir edebiyatçıydı. Dönemin edebiyat dergilerinde yazıları çıkardı. Sinemaya geçmeseydi Türkiye’nin en büyük çocuk hastanesini yapma hayali vardı. Bir büyük özelliği daha vardı. Katıksız bir Atatürkçü’ydü, cumhuriyetçiydi, halkçıydı. Huzurunda sevgi ve saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.Arkının oğlu Kaan Polat Cüreklibatır ise, “Onunki ölüm değil, ölümle gelen bir ölümsüzlük. Hayatı çok zor yaşamış ama dolu dolu… Hafızalara kazınan filmleriyle büyüdük. En önemlisi de vatanı ve milletine olan sevgisini birleştirerek yapmasıyla oldu. Anneme hep şöyle derdi. ‘Betül, sen dünyaya yetecek kocaman merhametsin.’ Muratla satranç oynardı, ‘beni yine yendin oğlum’ derdi. Bana gelince ‘ne güzel gözlerin var dünyaya mavi mavi gülümsüyorsun’ derdi. En önemlisi iyi insanların hep kazandığını, kötülerin bir şekilde kaybettiğini öğrendim. Son kitabını, yazılarını bana yazdırmıştı. Bütün ruhunun bana geçtiğini hissediyorum. Orda da şöyle diyordu. ‘Hayatı yaşamak cesaret ister’ aslında kitabın özetiydi. Orada yaşama cesaretinin ta kendisiydi o. Bizim yapmamız gereken bundan sonra onun anısını yaşatmak, gençlere de eserlerini tanıtmak boynumuzun borcu olsun” ifadelerini kullandı.Cüneyt Arkının oğlu Murat Arkın, “Bizim ailemiz sandığımızdan çok daha büyük çok daha güzelmiş. O hayatında hep milletim dedi, halkım dedi, vatanım dedi. O şimdi cennete gitti biliyorum ama işte böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar. Benim için konuşmak çok güç. Baktığım her yerde o var, biz her şeyi ondan öğrendik. Satrançta yaptığım her hamlede o var, attığım her adımda o var, muhabbet ettiğim her insanın gözünde o var, başım belaya girdiğinde yine o var. Gelen mesajlardan şunu gördüm ve gurur duydum. Dini, dili, ırkı, mezhebi, rengi, politik görüşü ne olursa olsun tüm insanlarımızın üzerinde anlaştığı, uzlaştığı birleştirici bir unsur olmuş Cüneyt Arkın, ne mutlu böyle değerimiz olduğu için. Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır” dedi.Eşi Betül Arkın, “Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef. Evinde ölmek isterdi. Evinde öldü” dedi.Cüneyt Arkın’ın naaşı, buradaki törenin ardından Teşvikiye Camii’ne götürüldü.Usta sanatçının Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı ve binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanarakZincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.