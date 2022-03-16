banner762
Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı
Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı
16 0
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
59 0
 
29 0
1.4B 0
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
61 0
Her yerde ‘Basket’ var
Her yerde ‘Basket’ var
11 0
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
267 0
banner797
banner794

Emirali Hoca’nın üzen vedası

banner476

TKP’nin kurucularından olan ve eski sendikacı Emirali Özkılıç yaşamını yitirdi

banner714
Emirali Hoca’nın üzen vedası
 
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) önde gelen isimlerinden ‘Emirali Hoca’, Emirali Özkılıç hayatını kaybetti.
Toplumcu Kurtuluş Partisinin kuruluş günlerinden itibaren her dönemde parti ile birlikte sol görüşte mücadele veren sevilen isim Emirali Özkılıç’ın vefatı üzüntüyle karşılandı.
Özkılıç dün öğleden sonra kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
Öte yandan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Özkılıç’ı “çok iyi bir insan, çok iyi bir öğretmendi” sözleriyle anlattı.
Elcil, şunları anlattı: “Sendikanın kurulduğu 1968 yılında Özkılıç Boğaz sancağında mücahit komutanı ve istihbarat subayıydı. O dönemde sendikanın kapatılmasıyla ilgili gelen emirleri gizleyip sendikanın zarar görmesini engellemişti. Yaşamı boyunca sosyal demokrat bir kişilik oldu ve hep mücadele verdi. TMT saflarında da önemli görevler üstlenmişti. Toplumun varoluşunda ciddi katkıları vardır. 70’li yıllarda sendikanın yaptığı faaliyetlerle ilgili rahatsız olan Bayraktarlığın girişimi sonucu iki kişi tutuklanmıştı. Bunlardan birisi Arif Hasan Tahsin diğeri de Emirali Özkılıç idi. O dönemde de zamları protesto ettikleri için tutuklanmışlardı. Aradan geçen 50 yıllık sürede hiçbir şey değişmedi”.
 Özkılıç’ın bir öğretmen olarak da hem öğrencileri hem de meslektaşları tarafından çok sevildiğini dile getiren Elcil, “herkese ağabeylik yapardı” dedi.
Elcil şöyle devam etti: “Çok şey biliyordu. Ben anılarını yazmasını istedim ama o istemedi. Neden yazmadığını kendisine sorduğumda, ‘ben yazarsam şimdi ortada kahraman gibi geçinen herkes bir köşeye kaçacak, o yüzden yazmayacağım’ derdi. Sağlığı bozulmadan önce hemen her gün görüşüyorduk. Demans olmuştu. Sonra düşüp başını vurdu ve beyin kanaması geçirdi. Bir daha toparlayamadı. Yıllar önce eşini kaybetmesi de Onu çok yıprattı, o günden sonra hep geriye gitti. Eşini çok severdi. Bu ülkeyi de çok seviyordu, tam bir Kıbrıslı Türktü…”
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.