Emirali Hoca’nın üzen vedası

TKP’nin kurucularından olan ve eski sendikacı Emirali Özkılıç yaşamını yitirdi



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) önde gelen isimlerinden ‘Emirali Hoca’, Emirali Özkılıç hayatını kaybetti.

Toplumcu Kurtuluş Partisinin kuruluş günlerinden itibaren her dönemde parti ile birlikte sol görüşte mücadele veren sevilen isim Emirali Özkılıç’ın vefatı üzüntüyle karşılandı.

Özkılıç dün öğleden sonra kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Öte yandan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Özkılıç’ı “çok iyi bir insan, çok iyi bir öğretmendi” sözleriyle anlattı.

Elcil, şunları anlattı: “Sendikanın kurulduğu 1968 yılında Özkılıç Boğaz sancağında mücahit komutanı ve istihbarat subayıydı. O dönemde sendikanın kapatılmasıyla ilgili gelen emirleri gizleyip sendikanın zarar görmesini engellemişti. Yaşamı boyunca sosyal demokrat bir kişilik oldu ve hep mücadele verdi. TMT saflarında da önemli görevler üstlenmişti. Toplumun varoluşunda ciddi katkıları vardır. 70’li yıllarda sendikanın yaptığı faaliyetlerle ilgili rahatsız olan Bayraktarlığın girişimi sonucu iki kişi tutuklanmıştı. Bunlardan birisi Arif Hasan Tahsin diğeri de Emirali Özkılıç idi. O dönemde de zamları protesto ettikleri için tutuklanmışlardı. Aradan geçen 50 yıllık sürede hiçbir şey değişmedi”.

Özkılıç’ın bir öğretmen olarak da hem öğrencileri hem de meslektaşları tarafından çok sevildiğini dile getiren Elcil, “herkese ağabeylik yapardı” dedi.

Elcil şöyle devam etti: “Çok şey biliyordu. Ben anılarını yazmasını istedim ama o istemedi. Neden yazmadığını kendisine sorduğumda, ‘ben yazarsam şimdi ortada kahraman gibi geçinen herkes bir köşeye kaçacak, o yüzden yazmayacağım’ derdi. Sağlığı bozulmadan önce hemen her gün görüşüyorduk. Demans olmuştu. Sonra düşüp başını vurdu ve beyin kanaması geçirdi. Bir daha toparlayamadı. Yıllar önce eşini kaybetmesi de Onu çok yıprattı, o günden sonra hep geriye gitti. Eşini çok severdi. Bu ülkeyi de çok seviyordu, tam bir Kıbrıslı Türktü…”



