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'Emirali Hoca' hayatını kaybetti

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'Emirali Hoca' hayatını kaybetti
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) önde gelen isimlerinden ‘Emirali Hoca’, Emirali Özkılıç hayatını kaybetti.
Toplumcu Kurtuluş Partisinin kuruluş günlerinden itibaren her dönemde parti ile birlikte sol görüşte mücadele veren ve halk adamı sayılan, sevilen isim Emirali Özkılıç’ın vefatı başta Lefkoşa olmak üzere ülkede üzüntüyle karşılandı.
Özkılıç bugün öğleden sonra kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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