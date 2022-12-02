Emir Yeşilırmaklı hayatını kaybetti

Lefke bölgesinin güzel köylerinden Yeşilırmak köyü sevilen bir simasını zamansız kaybetmeni acısını yaşıyor.
Yeşilırmak köyünün sevilen simalarından Emir Yeşilırmaklı bugün hayata gözlerini yumdu.
Yeşilırmaklı, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilırmak Mezarlığı’na defnedildi.
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