banner875
banner885
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
18 0
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
8 0
 
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
11 0
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
11 0
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
16 0
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
9 0
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
23 0
banner878

Emir Yeşilırmaklı hayatını kaybetti

banner476

banner825
Emir Yeşilırmaklı hayatını kaybetti
Lefke bölgesinin güzel köylerinden Yeşilırmak köyü sevilen bir simasını zamansız kaybetmeni acısını yaşıyor.
Yeşilırmak köyünün sevilen simalarından Emir Yeşilırmaklı bugün hayata gözlerini yumdu.
Yeşilırmaklı, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilırmak Mezarlığı’na defnedildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.