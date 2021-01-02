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Emir Atamert hayatını kaybetti

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Emir Atamert hayatını kaybetti
Aslen Mormenekşeli olup uzun yıllardır İskele’ye bağlı Bahçeler’de yaşamakta olan Emir Cemal Atamert bugün hayatını kaybetti.
Güney’de Mormenekşe’de yaşayan ancak 1974 sonrası yaşanan göç sonrasında İskele’ye bağlı Bahçeler köyüne yerleşen Emir Atamert İskele bölgesinde sevilen bir kişilikti.
Üç kız ve bir erkek evladı olan Atamert, yarın İskele’de saat 11.00’de yapılacak cenaze töreni sonrasında İskele Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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