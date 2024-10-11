Emir ailesi yasa boğuldu

Mesarya bölgesinin güneyindeki küçük köylerimizden Yiğitler sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmeni üzüntüsünü yaşıyor.

Yiğitler köyünün sevilen çınarlarından olan ve Arçozlu olarak tanınan Mehmet Emir bugün hayatını kaybetti.

Mehmet Emir’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Yiğitler Camiisi’nde kılınan öğle namazının ardından Yiğitler Mezarlığında defnedildi.

