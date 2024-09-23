Eminol ailesi yasta

Lefke sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Arodez’li (Kalkanlılı) olup Lefke’de ikamet eden Şenay Eminol bugün hayatını kaybetti.
Eminol’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın (24 Eylül Salı) Lefke Orta Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığına defnedilecek.
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