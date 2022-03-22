Emine Savan sevenlerini üzdü

İskele’ye bağlı Aygün köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aygün köyü sakinlerinden olan ve bir süreden beridir Mağusa’da yaşamakta olan Emine Seven dün akşam hayatını kaybetti.
Savan, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Aygün Mezarlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.