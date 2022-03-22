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Emine Savan sevenlerini üzdü

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Emine Savan sevenlerini üzdü
İskele’ye bağlı Aygün köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aygün köyü sakinlerinden olan ve bir süreden beridir Mağusa’da yaşamakta olan Emine Seven dün akşam hayatını kaybetti.
Savan, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Aygün Mezarlığı’na defnedildi.
 
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