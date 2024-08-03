Emindayı ailesi yasta

Mesarya'nın büyük köylerinden biri olan Düzova sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Düzova köyü sakinlerinden sevilen sima Gürsel Emindayı bügün vefat etti.
Emindayı'nın cenazesi yarın Düzova Köy Camisi'nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Düzova Kabristanlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.