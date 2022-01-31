Emin ailesi çınarını kaybetti

Zümrütköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Peristeronalı olup Güzelyurt’a bağlı Zümrütköy’de yaşayan ve Emin ailesinin çınarı olan Ali Emin dün hayata gözlerini yumdu.

91 yaşında hayatını kaybeden Ali Emin, bugün saat 14.00’te Lefkoşa’da İsmail Safa camiinde kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

