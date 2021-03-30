Emekli polis müdür muavini koronavirüse yenildi

KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapmış emekli Polis Müdür Muavini İbrahim Altıner, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. 84 yaşındaki Altıner'in bir süeden beridir Covid-19'a yakalanması nedeniyle yoğund bakımda tedavisi devam etmekteydi.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü ise sosyal medyadan yayınladığı mesajla başsağlığı diledi.

Mesaj şöyle:

Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Müdürü Muavini İbrahim ALTINER, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz. Polis teşkilatının başı sağolsun.