banner583
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
30 0
26 0
 
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
58 0
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
17 0
Cimnastikte kadın üstünlüğü
Cimnastikte kadın üstünlüğü
22 0
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
133 0
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
17 0
banner529
banner570

Emekli polis müdür muavini koronavirüse yenildi

banner476

banner624
Emekli polis müdür muavini koronavirüse yenildi
banner630
KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapmış emekli Polis Müdür Muavini İbrahim Altıner, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. 84 yaşındaki Altıner'in bir süeden beridir Covid-19'a yakalanması nedeniyle  yoğund bakımda tedavisi devam etmekteydi.
KKTC Polis Genel Müdürlüğü ise sosyal medyadan yayınladığı mesajla başsağlığı diledi.
Mesaj şöyle: 
Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Müdürü Muavini İbrahim ALTINER, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz. Polis teşkilatının başı sağolsun.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.