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Emekli öğretmen Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti

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Emekli öğretmen Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti
Mesarya bölgesi köylerinden Akova sevilen ve sayılan bir simasını kaybnetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akova sakinlerinden emekli öğretmen Hatice Aydıner bugün hayatını kaybetti.
Uzun yıllar öğretmenlik yapan Hatice Aydıner, Öğretmenler Günü olan bugün hayata gözlerini yumdu.
Aydıner bugün ikindi namazına müteakip Akova Kabristanlığı'na defnedilecek.
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