Emekli öğretmen Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti

Mesarya bölgesi köylerinden Akova sevilen ve sayılan bir simasını kaybnetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akova sakinlerinden emekli öğretmen Hatice Aydıner bugün hayatını kaybetti.
Uzun yıllar öğretmenlik yapan Hatice Aydıner, Öğretmenler Günü olan bugün hayata gözlerini yumdu.
Aydıner bugün ikindi namazına müteakip Akova Kabristanlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.