Emekli ilkokul öğretmeni ve TMT’ci hayatını kaybetti

Lefkoşa sevilen ve sayılan bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Emekli ilkokul öğretmeni ve TMT mensubu Tahir Bladanlı bugün sabah hayatını kaybetti.

Bladanlı’nın cenazesi bugün öğlen saat 12:00'da kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığına defnedildi.



