Emekli albay Kıbrıs gazisi vefat etti

Aslen Baf-Arodezli olup uzun yıllardan beridir Türkiye’de yaşamını sürdüren Mehmet Kemal Boran dün hayata gözlerini yumdu.
Boran, 1947 doğumlu olup İlkokulu bitirdikten sonra TMT tarafından subay yetiştirilmek üzere Türkiye Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı’na katılmıştı.
TSK’nın emekli kurmay albaylarından olan Kıbrıs Gazisi Mehmet Kemal Boran, bugün Kocaeli Karamürsel Beldesi Mürsel Camiinde ikindi namazına müteakip resmi törenle defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.