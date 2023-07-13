Emekli albay Kıbrıs gazisi vefat etti

Aslen Baf-Arodezli olup uzun yıllardan beridir Türkiye’de yaşamını sürdüren Mehmet Kemal Boran dün hayata gözlerini yumdu.

Boran, 1947 doğumlu olup İlkokulu bitirdikten sonra TMT tarafından subay yetiştirilmek üzere Türkiye Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı’na katılmıştı.

TSK’nın emekli kurmay albaylarından olan Kıbrıs Gazisi Mehmet Kemal Boran, bugün Kocaeli Karamürsel Beldesi Mürsel Camiinde ikindi namazına müteakip resmi törenle defnedilecek.

