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Eğitimci Akile Işın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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Eğitimci Akile Işın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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İngiltere’deki Türk toplumunun tanınan simalarından eğitimci Akile Işın, 95 yaşında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere’deki Türk toplumu arasında eğitim çalışmaları, sosyal faaliyetleriyle iz bırakan Akile Işın, 26 Ocak Salı günü koronavirüs salgınına yenik düştü. Akile Işın, uzun yıllar İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneğinde başkanlık yaptı ve ‘Fahri Başkan’ olarak bilinmekteydi.
KIBRIS TÜRK KIZ KOLEJİNİN KURUCULARINDAN
Akile Işın 4 Kasım 1925’de eski ismi Kırnı, yeni ismi Pınarbaşı köyünde doğdu. Babası köyün zenginlerinden Nihat Menteş, annesi Nazif hanımdı. Annesi, Akile Hanım 2,5 yaşındayken vefat ettiğinden babaannesinin yanında büyüdü Babaanne bir kaza sonucu öldükten sonra, amcası hamisi oldu. Amca, küçük Akile’nin avukat olmasını isterken, O bu yolda devam etmedi. Okuldaki başarılarından ötürü aldığı burs, O’na İngiltere’nin önemli üniversitelerinden Cambridge’in kapılarını açtı. Habere en çok Akile Hanım sevindi. Mezun olduktan sonra Kıbrıs’a döngü ve ilk Türk Kız Kolejinin tohumlarını attı. Öğretmenlik görevinin yanısıra Lakademya’da açılan ilk Rumlarla ortak radyoda program yapmaya başladı. Bir süre Bayrak Radyosunda da topluma faydalı oldu. 1956 yılında Türkiye’de Diş Hekimliğinden mezun olan Osman Işın beyle evlendi. Kıbrıs’taki olaylardan dolayı Londra’ya yerleşmeye karar verdiler. Diş doktorluğuna başlayan Osman Bey, bir süre sonra Nijerya’ya atandı. Eşiyle beraber .. Böylece uzman öğretmenlik görevini de bırakmış oldu Akile Hanım. Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneğinin kuruluşnda başrol oynadı. 10 yıl hizmet verdi başkan olarak.

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