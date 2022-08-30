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Eğitim camiasının acı kaybı

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Eğitim camiasının acı kaybı
Gazimağusa'nın sevilen simalarından, aslen Baflı emekli Fransızca ve İngilizce öğretmeni Nusret Bayram hayatını kaybetti.
Nusret Bayram'ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Bayram'ın cenazesi bugün Lala Mustafa Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
 
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