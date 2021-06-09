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Eğitim camiasının acı günü

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Eğitim camiasının acı günü
Beden eğitimi öğretmeni olarak uzun yıllar birçok sporcu yetiştiren, atletizm alanında büyük başarılar elde ederek ülkemizi gururlandıran Fundo lakaplı Orhan Demircan,bugün hayatını kaybetti.
Zor günler geçiren ve geçtiğimiz aylarda şeker hastalığı nedeniyle sol bacağı ampute edilmek zorunda kalınan Orhan Demircan, sağlığına kavuşmak üzereyken geçirdiği kaza sonucu boyun kırığı problemi ile karşı karşıya kalmıştı.
Yapılan operasyonlar sonucunda sağlığına kavuştuğu açıklanan Demircan’ın vefatı başta Güzelyurt olmak üzere ülkede derin bir üzüntüye neden oldu.
 
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