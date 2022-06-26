Eğitim camiasını üzen veda

Lefkoşa ve eğitim camiası sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yıllarca ilkokul öğretmenliği yapan emekli öğretmen Lefkoşa sakini Ersoy Baki bugün hayatını kaybetti.

Baki yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde saat 11.00’de kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

