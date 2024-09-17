Eğitim camiası yasta

Taşkent köyü sakinlerinden sevilen insan, emekli öğretmen, yıllarca Taşkent Spor Kulübü başkanlığı da yapan değerli insan AHMET BENGİHAN hakkın rahmetine kavuştu.
Ahmet Bengihan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Taşkent Mezarlığına defnedilecek.
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