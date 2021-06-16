banner583
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
134 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
193 0
 
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
34 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
169 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
71 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
26 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
56 0
banner661

Eğitim camiası Orhan hocasına ağlıyor

banner476

banner666
Eğitim camiası Orhan hocasına ağlıyor

Kıbrıs Türk toplumunun sevilen ve sayılan eğitimcilerinden biri daha vefat etti.
Eğitim camiasına uzun yıllar hizmet veren emekli öğretmen Orhan Yücel bugün sabaha yakın hakkın rahmetine kavuştu.
Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesi sırasında birçok köyde öğretmen ve mücahit olarak görev yapan Yücel'in vefatı büyük üzüntü yarattı.
Lefkoşa sakini Orhan Yücel Lefkoşa’da İsmail Safa Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 

banner342
Etiketler; #Öğretmen
banner626
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.