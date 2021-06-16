Eğitim camiası Orhan hocasına ağlıyor

Kıbrıs Türk toplumunun sevilen ve sayılan eğitimcilerinden biri daha vefat etti.

Eğitim camiasına uzun yıllar hizmet veren emekli öğretmen Orhan Yücel bugün sabaha yakın hakkın rahmetine kavuştu.

Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesi sırasında birçok köyde öğretmen ve mücahit olarak görev yapan Yücel'in vefatı büyük üzüntü yarattı.

Lefkoşa sakini Orhan Yücel Lefkoşa’da İsmail Safa Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

