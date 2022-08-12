Eğitim camiası bir çınarını daha kaybetti

Kıbrıs Türk eğitimine yarım asırdan uzun süre hizmet veren Dr. Hüsnü Feridun, 95 yaşında hayat veda etti.

1927 yılında babasının görev yaptığı Vadili’cd doğan Hüsnü Feridun, Öğretmen Koleji’nden mezun olduktan sonra eğitimine İstanbul’da devam etmiş ve 1951’de Kıbrıs’a “Fen Doktoru” unvanı ile dönmüştü.

Dr. Hüsnü Feridun, Kimya-Fizik öğretmenliği ile baaşladığı meslek yaşamına Ortaeğitim Müfettişi olarak devam etti. Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu’nda Eğitim ve Kültür Kolu Başkanlığı ile Türk Maarif Müdürü görevlerini de yürüten Dr. Hüsnü Feridun, 20 yıl boyunca UNESCO’nun Ortadoğu’daki genel ve mesleki-teknik eğitim programlarını yönetti. Beyrut, Amman ve Viyana’da görev yapan Feridun, emekli oldup adaya döndükten sonra da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın talebi üzerine 12 yıl Eğitim ve Kültür Özel Danışmanlığını yaptı.

Emekli olduktan sonra 2008’de kaybettiği eşi Leman Feridun ile birlikte Beylerbeyi’ne yerleşen Hüsnü Feridun, 3 yıl önce Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği röportajda hayatı ve Kıbrıs Türk eğitim tarihiyle ilgili anılarını paylaşmış ve öğretmenlik yıllarıyla ilgili olarak “Çok iyi çocuklar yetiştirdik.” vurgusunda bulunmuştu.

Eğitim sistemimizin, iktidarların yap-boz tahtası olmasını, müfredatların parti programlarına alet edilmesini önlemek ulusal davamız bakımından hayati önem taşıyor” şeklinde konuşan Feridun, “Biz, okullar açıldığında her okulun binası, programı, öğretmeni tamam olacak diye bir prensip koymuştuk ortaya. Bundan şaşmazdık. Hatır gönül de yoktu. ‘Falan öğretmeni şuraya, falancayı buraya gönderin’ diyen mebuslara nazikçe kapıyı gösterirdim. Giderler beni Denktaş Beye şikayet ederlerdi, o da gülerdi…” ifadelerini kullanmıştı.

Genç meslektaşlarına bir de hatırlatmada bulunan Feridun, “Elinde tebeşirle kara tahta önünde konferans veren öğretmen tipi artık tarihe karıştı. Unutulmamalı ki çocuk bir konuyu ancak kendisi o konu üzerinde düşündüğünde ya da düşündürüldüğünde öğrenir.” demişti.

Hüsnü Feridun, Kıbrıs Türk Eğitiminin Tarihçesi (1571–1974) ve “Eğitimle Bir Ömür”(1932-1969) kitaplarını yazdı. Galeri Kültür Yayınları bu iki kitabı “Kıbrıs Türk Eğitim Tarihinden Bir Ömür” kitabı olarak yeniden düzenledi.

Hüsnü Feridun, eşinin hayatını kaybettiği 2008 yılından bu yana KKTC üniversitelerinden birinde okuyan, lisansın ilk yılını başarıyla tamamlayan KKTC vatandaşı ihtiyaçlı bir kız öğrenciye üniversite eğitimini tamamlayana kadar burs veriyordu.