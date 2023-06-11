banner913
banner932
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
17 0
Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün
Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün
18 0
 
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
18 0
Erdoğan Pazartesi geliyor
Erdoğan Pazartesi geliyor
32 0
Hani sıkıntı yoktu?
Hani sıkıntı yoktu?
87 0
Dev kupa İstanbul'da sahibini buluyor
Dev kupa İstanbul'da sahibini buluyor
18 0
Vedat Kaner Easy League başlıyor
Vedat Kaner Easy League başlıyor
45 0
banner915

Eğitim camiası Alirıza hocasına ağlıyor

banner476

banner825
Eğitim camiası Alirıza hocasına ağlıyor
banner931
Eğitim camiası bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Ayyanili olup Girne Karakum’da yaşamını sürdüren emekli öğretmen Ali Rıza Hulus Eren bugün vefat etti.
Birçok tanınmış kişinin öğretmenliğini yapmış olan ve çevresinde sevilen bir kişilik olarak tanınan Alirıza hocanın vefatı eğitim camiası ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.
Eren’in cenazesi yarın Çatalköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Çatalköy Mezarlığı’na defnedilecek.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.