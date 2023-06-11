Eğitim camiası Alirıza hocasına ağlıyor

Eğitim camiası bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Ayyanili olup Girne Karakum’da yaşamını sürdüren emekli öğretmen Ali Rıza Hulus Eren bugün vefat etti.

Birçok tanınmış kişinin öğretmenliğini yapmış olan ve çevresinde sevilen bir kişilik olarak tanınan Alirıza hocanın vefatı eğitim camiası ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.

Eren’in cenazesi yarın Çatalköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Çatalköy Mezarlığı’na defnedilecek.

