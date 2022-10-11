Efe ailesi çınarını kaybetti

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Mehmetçik sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mehmetçik köyünün sevilen ailelerinden olan Efe ailesinin çınarı Ahmet Efe dün gece hayata gözlerini yumdu.

Arap Ahmet lakabıyla bilinen Ahmet Efe bugün Mehmetçik Camisinde kılınacask olan öğle namazına müteakip Mehmetçik Mezarlığı'na defnedilecek.